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В Кемерове иномарка едва не въехала в остановку, врезавшись в фонарный столб

18 июня 2017 в 12:09

В областной столице вчера вечером произошло серьезное ДТП. Автомобиль Mercedes едва не врезался в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Остановил легковушку фонарный столб.

Как рассказывают очевидцы произошедшего, иномарка двигалась по крайнему правому ряду. Автомобилист потерял управление и врезался в фонарный столб. Если бы не эта помеха, машина могла бы вылететь на остановку, где находились люди, в том числе и дети.

Версий произошедшего очевидцы сообщают несколько. По одной из них, водитель превысил скорость, желая проскочить перед маршруткой, которая подъезжала к остановке, но не успел. По другой версии, автомобилист ехал с разрешенной скоростью и стал уходить от столкновения с другим авто.

Что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. 

Фото: Вконтакте


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