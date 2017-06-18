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В Кемерове из горящего дома спасли трех человек

18 июня 2017 в 13:01

Пожар произошел вчера днем на ул. Сарыгина областной столицы. Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажки.

На место выехали 22 сотрудника МЧС с шестью единицами техники. Специалисты помогли трем жильцам дома эвакуироваться с четвертого этажа, где было сильное задымление. Еще двое с первых этажей вышли из здания самостоятельно.

Огонь был полностью ликвидирован через 14 минут после получения сигнала. Эвакуированные жильцы были осмотрены врачами, к счастью, никто из них не пострадал. 


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