В Кемерове из горящего дома спасли трех человек

Пожар произошел вчера днем на ул. Сарыгина областной столицы. Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажки.

На место выехали 22 сотрудника МЧС с шестью единицами техники. Специалисты помогли трем жильцам дома эвакуироваться с четвертого этажа, где было сильное задымление. Еще двое с первых этажей вышли из здания самостоятельно.

Огонь был полностью ликвидирован через 14 минут после получения сигнала. Эвакуированные жильцы были осмотрены врачами, к счастью, никто из них не пострадал.