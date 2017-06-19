В жаркие выходные в Кемеровской области утонули четверо школьников

Четыре трагических случая произошли 16 и 17 июня в разных районах Кузбасса.

В пятницу вечером жительница города Ленинск-Кузнецкий обратилась к полицейским с просьбой найти ее сыновей (подростки 13 и 14 лет). Они ушли рыбачить к озеру и вечером не возвратились. Начались поиски мальчиков, их одежда нашлась на берегу. Тела мальчишек были найдены в 6-ти метрах от берега озера на следующий день.

В субботу утонули двое детей. Мальчик 13 лет из Белова отправился купаться с другом, однако не справился с течением, т.к. не умел плавать. В ту же субботу трагедия произошла с 13-летнией девочкой в Промышленновском районе.

Причины гибели детей будут установлены позже, по результатам экспертиз.