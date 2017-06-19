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Появились подробности убийства 16-летнего студента из Березовского

19 июня 2017 в 12:36

Как мы сообщали ранее, ночью с пятницы на субботу был убит 16-летний парень, учащийся техникума в Березовском. В Следственном комитете рассказали подробности происшествия.

По сообщениям ведомства, парень гулял с друзьями в городе. Они наткнулись на другую компанию, с которой произошел конфликт. Так как парни были нетрезвые, они начали избивать студента. Его друзей припугнули, отобрали телефоны и отвезли на дачу. Там они продолжили избивать парня, а его друзей заставили работать на участке.

Позже, когда студент был уже мертв и злоумышленники раздумывали, как избавиться от тела, парни сбежали и сообщили о происшествии родителям и полиции.

В настоящее время подозреваемые (их двое) задержаны, им уже предъявлено обвинение.

Фото: Вконтакте


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