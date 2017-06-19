В Прокопьевске пьяный водитель Merсedes стал виновником смертельного ДТП

В Прокопьевске в воскресение ночью случилось ДТП, унесшее жизнь автомобилиста. По предварительным данным, автомобилист за рулем иномарки Mercedes E240, двигаясь по улице Обручева, превысил скорость и вылетел на встречку. В результате машина въехала в отечественный ВАЗ-21099.

Водитель ВАЗа получил травмы, от которых скончался на месте. У автомобилиста на Мерседесе наблюдались признаки опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования тот отказался.

Все обстоятельства ДТП выясняются.