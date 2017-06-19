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В Кемерове откроется читальный зал под открытым небом

19 июня 2017 в 17:07

Летний зал будет работать с 20 июня по 10 августа в сквере около Кемеровской областной научной библиотеки имени Фёдорова.

Необычный проект под названием «Читать — модно!» разместится прямо под деревьями. Ежедневно с 13:00 до 16:00 при условии ясной погоды все желающие смогут почитать самую разнообразную художественную литературу. Также здесь будет работать «Букинистический развал»: можно будет абсолютно бесплатно взять с собой любую понравившуюся книгу.

Открытие читального зала летнего формата состоится 20 июня в 17:00. Как сообщили в областной администрации, в день открытия гостей ждёт насыщенная программа: выставка фотопроекта "История в каждом", литературная викторина, мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. Юным посетителям предложат цветные мелки для рисования на асфальте и альбомы с цветными карандашами. Кроме того, для всех собравшихся выступит студия исторического и постановочного танца «Сюита».


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