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Общественность Кузбасса обеспокоена долгим отпуском губернатора

19 июня 2017 в 21:28

В Кемеровской области обсуждают длительный отпуск Амана Тулеева. С 22 мая руководитель региона находится в отпуске, сегодня появилась информация о том, что он продлен на неопределенный срок.

Такая размытая формулировка пресс-службы администрации вызывает подозрения общественности. В соцсетях обсуждают эту тему, говорят, что Аман Гумирович серьезно болен: начались осложнения после операции на сердце.

При этом администрация официально заявляет, что здоровью главы региона ничего не угрожает. Сейчас обязанности губернатора исполняет его зам Владимир Чернов.


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