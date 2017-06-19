Общественность Кузбасса обеспокоена долгим отпуском губернатора

В Кемеровской области обсуждают длительный отпуск Амана Тулеева. С 22 мая руководитель региона находится в отпуске, сегодня появилась информация о том, что он продлен на неопределенный срок.

Такая размытая формулировка пресс-службы администрации вызывает подозрения общественности. В соцсетях обсуждают эту тему, говорят, что Аман Гумирович серьезно болен: начались осложнения после операции на сердце.

При этом администрация официально заявляет, что здоровью главы региона ничего не угрожает. Сейчас обязанности губернатора исполняет его зам Владимир Чернов.