В Таштаголе за множественные нарушения закрыли детский лагерь

Работа заведения приостановлена, дети вывезены. Родителям рекомендуют получить консультации по возмещению ущерба и компенсации морального вреда в судебном порядке.

Нелегальный лагерь был организован частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр образования «Карьера», г. Новокузнецк, на базе МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» в Таштаголе. В нем круглосуточно пребывали 69 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Многочисленные нарушения были выявлены специалистами Роспотребнадзора. Так, например, руководство в установленный срок не предоставило сведения о сроках работы лагеря, планируемом количестве детей, а также сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных обработок. Помимо этого, у организаторов не оказалось документа о соответствии лагеря требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В лагере не было медицинского работника, а у отдыхающих детей отсутствовали медицинские документы.

В настоящее время в отношении двух должностных лиц нелегального лагеря составлены протоколы об административном нарушении.