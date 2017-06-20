Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Таштаголе за множественные нарушения закрыли ...

В Таштаголе за множественные нарушения закрыли детский лагерь

20 июня 2017 в 09:51

Работа заведения приостановлена, дети вывезены. Родителям рекомендуют получить консультации по  возмещению ущерба и компенсации морального вреда в судебном порядке.

Нелегальный лагерь был организован частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр образования «Карьера», г. Новокузнецк, на базе МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» в Таштаголе. В нем круглосуточно пребывали 69 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Многочисленные нарушения были выявлены специалистами Роспотребнадзора. Так, например, руководство в установленный срок не предоставило сведения о сроках работы лагеря, планируемом количестве детей, а также сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных обработок. Помимо этого, у организаторов не оказалось документа о соответствии лагеря требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В лагере не было медицинского работника, а у отдыхающих детей отсутствовали медицинские документы.

В настоящее время в отношении двух должностных лиц нелегального лагеря составлены протоколы об административном нарушении.


Читайте также

Content dtp 3
В Прокопьевске пьяный водитель Merсedes стал виновником смертельного ДТП
Content 16
В Шерегеше 8-летний мальчик госпитализирован после аварии на детском квадроцикле
Content
В Кемерове откроется читальный зал под открытым небом
Content 7d234001aac8debf8f36650fab135653
Общественность Кузбасса обеспокоена долгим отпуском губернатора

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?