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В Кузбассе во время рейса умер водитель междугородного автобуса

20 июня 2017 в 10:15

Трагедия произошла 18 июня на территории Ленинск-Кузнецкого района во время следования рейса Кемерово – Белово.

Водителю транспортного средства стало плохо, он начал терять концентрацию. Один из пассажиров помог остановить автобус, после чего очевидцы вызвали скорую помощь и вывели мужчину на улицу. Но там 48-летнему водителю стало только хуже – он потерял сознание и в результате скончался.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства гибели кузбассовца. Предположительной причиной плохого самочувствия и смерти мужчины стала сильная жара. Многие пассажиры пожаловались, что в салоне было невыносимо душно.

 


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