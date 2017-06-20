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Жительница областной столицы искусала полицейского

20 июня 2017 в 15:31

Инцидент произошел весной этого года в Центральном районе города Кемерово.

Следствием установлено, что возле одного из жилых домов сотрудник правоохранительных органов попросил 33-летнюю кемеровчанку пройти досмотр. Полицейские располагали информацией, что в сумке подозреваемой в сбыте наркотиков горожанки могут оказаться запрещенные вещества. Женщина согласилась, однако успела достать из сумки сверток и попыталась спрятать его под одежду. Полицейский удержал руку обыскиваемой, и тогда она укусила стража порядка.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.


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