Жительница областной столицы искусала полицейского

Инцидент произошел весной этого года в Центральном районе города Кемерово.

Следствием установлено, что возле одного из жилых домов сотрудник правоохранительных органов попросил 33-летнюю кемеровчанку пройти досмотр. Полицейские располагали информацией, что в сумке подозреваемой в сбыте наркотиков горожанки могут оказаться запрещенные вещества. Женщина согласилась, однако успела достать из сумки сверток и попыталась спрятать его под одежду. Полицейский удержал руку обыскиваемой, и тогда она укусила стража порядка.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.