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В Кедровке из окна 4 этажа выпал ребенок

20 июня 2017 в 15:54

Девочка получила травмы, однако осталась жива.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, мать с двумя дочками приехала к бывшему мужу, чтобы уладить вопросы с документами. Вместе они ожидали прихода мужчины с работы, при этом женщина находилась в одной комнате, а дети играли в соседней. В какой-то момент малышка залезла на стул, стоявший у окна, и оперлась на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и в результате ребёнок выпал наружу.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Медики диагностировали у нее перелом левого предплечья и рассечение подбородка. По факту случившегося проводится проверка. В полиции отметили, что семья характеризуется положительно.


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