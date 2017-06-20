В Кедровке из окна 4 этажа выпал ребенок

Девочка получила травмы, однако осталась жива.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, мать с двумя дочками приехала к бывшему мужу, чтобы уладить вопросы с документами. Вместе они ожидали прихода мужчины с работы, при этом женщина находилась в одной комнате, а дети играли в соседней. В какой-то момент малышка залезла на стул, стоявший у окна, и оперлась на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и в результате ребёнок выпал наружу.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Медики диагностировали у нее перелом левого предплечья и рассечение подбородка. По факту случившегося проводится проверка. В полиции отметили, что семья характеризуется положительно.