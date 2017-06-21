В Таштаголе утонул 14-летний подросток

Трагедия произошла на водохранилище. Юноша решил искупаться в непредназначенном для этого месте и в результате погиб.

О произошедшем в полицию сообщил друг мальчика. Он рассказал, что во время прогулки по лесу из-за стоявшей жары они с приятелями решили пойти к водохранилищу. Там юноша поднялся на мостик и прыгнул в воду. Когда он не вынырнул, остальные поспешили ему на помощь, однако обнаружить друга в воде им не удалось.

Тело погибшего школьника нашли водолазы МЧС. В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели подростка. В ведомстве отметили, что с начала летнего сезона уже погибли 7 детей. Чаще всего несчастные случаи на воде происходили из-за недостаточного контроля за детьми.