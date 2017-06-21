В областной столице самосвал сбил пешехода

Инцидент произошел 20 июня в 22:05 на парковке, прилегающей в автодороге Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Двигаясь задним ходом самосвал сбил пешехода, находившегося позади, около мусорного контейнера. Предварительно известно, что после погрузки бытового водитель КамАЗ-65115 покинул кабину, не обеспечив неподвижность транспортного средства. Самосвал самопроизвольно начал движение задним ходом и наехал на человека.

В результате пострадавший получил различные травмы.