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В областной столице самосвал сбил пешехода

21 июня 2017 в 11:26

Инцидент произошел 20 июня в 22:05 на парковке, прилегающей в автодороге Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Двигаясь задним ходом самосвал сбил пешехода, находившегося позади, около мусорного контейнера. Предварительно известно, что после погрузки бытового водитель КамАЗ-65115 покинул кабину, не обеспечив неподвижность транспортного средства. Самосвал самопроизвольно начал движение задним ходом и наехал на человека.

В результате пострадавший получил различные травмы.

 

 


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