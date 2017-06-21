В Кузбассе на территории колонии обнаружены трупы мужчины и женщины

Тела были найдены 19 июня в колонии-поселении №3 в поселке Новоивановском Чебулинского района. У обоих перерезано горло.

Трупы с признаками насильственной смерти обнаружили другие заключенные в помещении ремонтных мастерских. Личности погибших уже установлены. Ими оказались 50-летняя женщина и 36-летний мужчина, отбывающие наказание в исправительном учреждении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). В настоящее время на месте работает группа криминалистов следственного управления. Уже назначен комплекс судебных экспертиз, производится осмотр места преступления и устанавливается круг лиц, причастных к убийству.