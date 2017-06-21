В Кемерове пройдет акция "Свеча памяти"

Мероприятие состоится 22 июня с 19:00 до 21:00 на ул. Притомская набережная вблизи Памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне.

Перед началом акции для молодежи города Кемерово пройдет военно-спортивная патриотическая эстафета «Помним героев». В ходе эстафеты участники пройдут проверку знаний истории своего Отечества и военно-спортивных навыков. После подведения итогов участники и все желающие смогут принять участие в акции ""Свеча памяти" около Вечного огня.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».