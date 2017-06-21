В Прокопьевске провели облаву на цыган-нелегалов

В рамках операции «Цыган» полицейские патрули, участковые и сотрудники уголовного розыска с 5 по 15 июня проверили документы у лиц цыганской национальности.

В ходе мероприятия удалось обнаружить находившуюся в федеральном розыске 32-летнюю женщину. Ранее ей грозила уголовная ответственность за сбыт героина в крупном размере, и обвиняемая подалась в бега. На днях она вернулась из Красноярска и благодаря операции сразу попала в руки правоохранителей.

Также помимо наркоторговки были выявлены 9 человек, проживавших в Прокопьевске без регистрации.