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В Прокопьевске провели облаву на цыган-нелегалов

21 июня 2017 в 13:49

В рамках операции «Цыган» полицейские патрули, участковые и сотрудники уголовного розыска с 5 по 15 июня проверили документы у лиц цыганской национальности.

В ходе мероприятия удалось обнаружить находившуюся в федеральном розыске 32-летнюю женщину. Ранее ей грозила уголовная ответственность за сбыт героина в крупном размере, и обвиняемая подалась в бега. На днях она вернулась из Красноярска и благодаря операции сразу попала  в руки правоохранителей.

Также помимо наркоторговки были выявлены 9 человек, проживавших в Прокопьевске без регистрации.


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