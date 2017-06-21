Жительница Осинников убила соседа за предложение интимной близости

Преступление совершено в марте этого года.

Следствием установлено, что погибший, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в комнату соседки по коммунальной квартире и предложил ей заняться сексом. Обвиняемая отказала навязчивому ухажеру и потребовала, чтобы он покинул ее жилище. Однако мужчина не спешил отказываться от своих намерений и продолжил домогаться соседки. Тогда женщина несколько раз ударила его ножом в грудь. Раненый ушел в свою комнату, где спустя некоторое время скончался. О произошедшем обвиняемая сообщил брату, а тот позвонил в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении жительницы Кузбасса возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стоит отметить, что в 2012 году она уже совершала аналогичное преступление.