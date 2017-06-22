В Новокузнецке в результате столкновения иномарок погиб ребенок

Авария, унесшая жизнь 4-летней девочки, произошла вечером 21 июня на Байдаевском шоссе.

На проезжей части столкнулись автомобили Toyota Mark II и Honda CR-V. Предварительно установлено, что авария произошла в результате начатого 28-летним водителем Toyota обгона. В ДТП пострадала 77-летняя пассажирка Honda, женщина доставлена в больницу. Ребенок, находившийся в салоне того же автомобиля, скончался.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии.