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В Кемеровской области отремонтируют 324 двора и 41 парк

22 июня 2017 в 10:47

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, работы будут произведены в 2017 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

На проект направлено более 900 миллионов рублей. Из них 250 миллионов из средств областного бюджета. Транш уже перечислен в моногорода Мундыбаш, Анжеро-Судженск, Шерегеш, Тайгу, Калтан, Берёзовский, Салаир, Прокопьевск, Мариинск и Топки. Адреса объектов уже утверждены. 

В южной столице планируется отремонтировать 11 дворов. Здесь к работам приступят с июля. В Кемерове ремонт уже стартовал в 17 дворах. 

Отмечается, что благодаря программе получится улучшить условия проживания жителям 400 многоквартирных домов в 25 городах региона.

Фото: Администрация Кемеровской области


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