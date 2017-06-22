Кузбассовцам рассказали о состоянии здоровья Амана Тулеева

О состоянии губернатора Кемеровской области рассказал его заместитель, Валерий Цой, на пресс-конференции, организованной по поручению Амана Тулеева.

Напомним, что глава региона в мае перенёс операцию на позвоночнике.

Известно, что в мае глава региона ушел в отпуск и перенес операцию на позвоночнике. После того, как губернатор не вышел из отпуск в намеченный срок, распространились слухи о его тяжелом состоянии и даже возможной отставке.

Как пояснил Цой, Аману Тулееву действительно выполнили сложную операцию на позвоночнике с использованием металлоконструкций. Она длилась около 9 часов и была проведена в одной из клиник Германии. К слову, операция была плановой. После хирургического вмешательства у губернатора развились осложнения в виде пневмонии, однако в настоящее время с этой проблемой медики успешно справились. Теперь Аман Тулеев находится на реабилитации.