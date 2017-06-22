В Кузбассе произошло ДТП с участием легковушки и двух поездов

Водитель ВАЗ-2107 решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и в результате спровоцировал массовую аварию.

ДТП произошло на железнодорожном переезде дороги Артышта — Барнаул в посёлке Каменный Ключ, Прокопьевского района. Известно, что 32-летний водитель легковушки пытался проехать переезд на красный свет и столкнулся с последним вагоном товарного поезда. От удара автомобиль отбросило на встречные пути, где его протаранил пассажирский поезд, следовавший из Бишкека в Новокузнецк.

Водитель поспешил скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена. В настоящее время правоохранители занимаются его розыском.

Предварительно известно, что в ДТП никто не пострадал.

Фото: "Правоохранительный портал Кузбасса"