В Кузбассе поднимут тарифы ЖКХ

Жители Кемеровской области будут платить больше за жилищно-коммунальное хозяйство уже с 1 июля.

К слову, тарифы вырастут на всей территории России. Однако для Кузбасса выставлена максимальная планка – 5,9%. При этом в среднем по стране увеличение составит 4%.

Как пояснили в Государственной жилищной инспекции, эта цифра предварительная. Точную индексацию муниципалитеты утвердят до конца текущего месяца. Также в ведомстве сообщили, что для предотвращения случаев завышения цен на ЖКХ в регионе будет вестись мониторинг установленных тарифов.