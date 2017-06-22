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В Кузбассе поднимут тарифы ЖКХ

22 июня 2017 в 16:05

Жители Кемеровской области будут платить больше за жилищно-коммунальное хозяйство уже с 1 июля.

К слову, тарифы вырастут на всей территории России. Однако для Кузбасса выставлена максимальная планка – 5,9%. При этом в среднем по стране увеличение составит 4%.

Как пояснили в Государственной жилищной инспекции, эта цифра предварительная. Точную индексацию муниципалитеты утвердят до конца текущего месяца. Также в ведомстве сообщили, что для предотвращения случаев завышения цен на ЖКХ в регионе будет вестись мониторинг установленных тарифов.


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