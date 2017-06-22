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Кемеровчанка стала жертвой насильника-рецидивиста

22 июня 2017 в 16:39

Злоумышленник заметил жертву на безлюдной тропинке 1 сентября прошлого года. Он накинул шнурок на шею женщины, завел ее в кустарник и изнасиловал.

Сопротивляясь, женщина поцарапала лицо преступника, и это помогло впоследствии установить его личность и задержать. Эксперты-криминалисты исследовали кровь на одежде пострадавшей и выяснили, что она принадлежит мужчине, ранее уже отбывавшему наказание за аналогичное преступление.

Свою вину задержанный признал. Экспертиза признала его вменяемым и показала, что на момент совершения преступления он полностью отдавал отчет своим противоправным действиям. В ближайшее время 36-летний кузбассовец предстанет перед судом.


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