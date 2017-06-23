В Осинниках оштрафована автошкола за нарушения при обучении на автодроме

В городе Осинники несколько учеников автошколы «СитиДрайв» рассказали, что уроки проходят на площадке на ул. 50 лет Октября. Как выяснили сотрудники Кузбассобрнадзора, у автошколы нет документов, подтверждающих право собственности на данную площадку. Кроме того, нет документов от ГИБДД, которые бы устанавливали соответствие автодрома установленным требованиям.

По утверждению руководства автошколы, обучение проводилось на автодроме по адресу: проезд Магистральный, 22. Эта информация не подтвердилась. Общество с ограниченной ответственность. «СитиДрайв» теперь должно выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.