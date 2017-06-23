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В Берёзовском мужчина погиб после падения с дерева

23 июня 2017 в 13:14

Несколько дней врачи боролись за жизнь 45-летнего горожанина, однако спасти пострадавшего не удалось.

В результате падения кузбассовец получил тяжелую сочетанную травму и перелом позвоночника. Его экстренно доставили в областную клиническую ортопедо-хирургическую больницу восстановительного лечения в Прокопьевск. Несколько дней пострадавший провел в реанимации, однако медикам не удалось его спасти.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.


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