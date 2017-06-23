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Выпускные в Кузбассе пройдут без алкоголя и фейерверков

23 июня 2017 в 13:39

В этом году областные власти не ограничились традиционным запретом продавать спиртосодержащие напитки в день выпускных. Для обеспечения безопасности школьников табу наложено на фейерверки, свечи и другого рода «спецэффекты».

Так, руководителям торговых организаций рекомендовали не продавать алкоголь, пиво и напитки на их основе, а также безалкогольные напитки в стеклянной таре. Прежде всего, это касается торговых заведений, расположенных неподалёку от образовательных учреждений, на территориях парков, на главных улицах, площадях и у кинотеатров.

Кроме того, областные власти запретили запускать фейерверки внутри школ и на их территории. Нельзя будет зажигать факелы, свечи, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ. Запрещено использовать открытый огонь и неуправляемые изделия из горючих материалов.

Контроль за соблюдением ограничений 25 июня возложен на сотрудников полиции.


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