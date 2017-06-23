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В Кемерове официально открыли два места для купания

23 июня 2017 в 13:49

Это зона у озера Красного и место отдыха «Чайка» на улице 4-й Заречной.

В излюбленных горожанами местах летнего отдыха заранее очистили от мусора берег, на территории установили лежаки, туалеты, контейнеры для мусора и информационные стенды. На сегодняшний момент сотрудники ГОЧС и ГИМС провели их проверку и подтвердили, что оборудованные зоны отвечают всем требованиям безопасности купающихся.

Стоит отметить, что в обеих зонах организовано дежурство спасателей, медицинских работников и охранников.


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