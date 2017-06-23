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Несовершеннолетняя жительница Кузбасса обокрала соседей и подожгла их дом

23 июня 2017 в 16:32

Сначала 17-летняя девушка украла у соседей компьютер, а затем устроила в жилище пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Обнаружив пропажу, потерпевшие вызвали полицию. Служебная собака привела к дому подозреваемой, и та сразу призналась в содеянном. Злоумышленница выдала похищенное имущество. Стоит отметить, что на момент совершения преступления, у девушки имелся собственный планшетный ПК. Она проживала с отцом, и характеризовалась с положительной стороны. Ранее в поле зрения правоохранителей семья не попадала.

В настоящее время в отношении 17-летней жительницы Гурьевского района возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога».


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