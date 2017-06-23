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В Новокузнецке работница банка похитила у клиентов более 4 млн рублей

23 июня 2017 в 16:59

С августа 2013 по март 2015 года бывшая банковская служащая оформила 112 кредитных карт на клиентов банка без их ведома и присвоила денежные средства.

Примечательно, что жертвами преступления становились исключительно пожилые люди. Мошенница расплачивалась кредитными картами в магазинах, а также снимала наличные. Всего она потратила порядка 4,09 млн рублей.

За мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере ей назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года. Кроме того суд взыскал с обвиняемой в пользу банка 1,6 миллиона рублей.


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