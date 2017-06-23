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Кемерово отметит День молодёжи: программа дня

23 июня 2017 в 17:10

Празднования, приуроченные ко Дню молодёжи, состоятся в областной столице в субботу, 24 июня.

Так, с 13:00 до 16:00 в Парке Чудес пройдёт городской квест «Ты — волонтёр».

Основные гуляния пройдут в парке имени Веры Волошиной. Здесь запланирована праздничная программа «Российские студенческие отряды — лучшее движения страны. Она начнётся в 14:00. Кроме того здесь пройдут: 

  • 14:00-17:00 — выставка-презентация успешных проектов-победителей «Кемеровское молодёжное Вече».
  • 14:00-17:30 — Аллея добра.
  • 15:00-15:30 — фестиваль здорового образа жизни «Спорт для каждого».
  • 15:00-16:00 — чемпионат города по интеллектуальным играм «Мы — молодые».
  • 16:00-21:00 — городской фестиваль субкультур «Твой стиль» и фестиваль красок «ХОЛИ».
  • 17:00 — подведение итогов городского конкурса «Молодое лицо города».

А в 17:00 на катке «Ледовой арены» состоятся массовые катания, розыгрыши и интересные конкурсы на льду.


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