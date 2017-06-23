Кемерово отметит День молодёжи: программа дня

Празднования, приуроченные ко Дню молодёжи, состоятся в областной столице в субботу, 24 июня.

Так, с 13:00 до 16:00 в Парке Чудес пройдёт городской квест «Ты — волонтёр».

Основные гуляния пройдут в парке имени Веры Волошиной. Здесь запланирована праздничная программа «Российские студенческие отряды — лучшее движения страны. Она начнётся в 14:00. Кроме того здесь пройдут:

14:00-17:00 — выставка-презентация успешных проектов-победителей «Кемеровское молодёжное Вече».

14:00-17:30 — Аллея добра.

15:00-15:30 — фестиваль здорового образа жизни «Спорт для каждого».

15:00-16:00 — чемпионат города по интеллектуальным играм «Мы — молодые».

16:00-21:00 — городской фестиваль субкультур «Твой стиль» и фестиваль красок «ХОЛИ».

17:00 — подведение итогов городского конкурса «Молодое лицо города».

А в 17:00 на катке «Ледовой арены» состоятся массовые катания, розыгрыши и интересные конкурсы на льду.