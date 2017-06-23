Лейтенант полиции в Кузбассе спас девочку, упавшую в глубокую яму

В Белове 60-летний пенсионер обратился к местным стражам правопорядка с просьбой помочь найти внучку. Заявитель рассказал, что за девочкой необходим постоянный присмотр в связи с состоянием ее здоровья. Ребенок был с бабушкой, которая работала в огороде и отвлеклась на несколько минут, после чего не смогла найти внучку.

Сначала опекуны и соседи пробовали сами найти пропавшую, но потом обратились к правоохранителям. Лейтенант Николай Шейко, прибыв на место, начал прочесывать окрестности на своей машине. Услышав слабый голос ребенка, полицейский остановился и увидел потерявшегося ребенка в яме, заросшей крапивой. Сотрудник спустился и вытащил девочку.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области