Во всероссийском конкурсе вокала победил школьник из южной столицы Кузбасса

Павел Часовников, 10-летний новокузнечанин, участвовал в конкурсе вокала, который проводился по всей стране. Павел стал победителем и теперь будет стажироваться в театре «Непоседы».

В проекте «Поколение М» принимали участие дети 6-10 лет со всей страны. Они делали видеоролики с записью своих творческих номеров и делились ими на сайте проекта. Павел представил номер с исполнением песни «Непогода» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

По словам Павла, он не ждал победы и лишь хотел участвовать ради помощи больным сверстникам (проект благотворительный).

Фото: Вконтакте