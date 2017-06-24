Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› На Томи в областной столице найден труп

На Томи в областной столице найден труп

24 июня 2017 в 18:09

Происшествие случилось вчера вечером в Кировском районе Кемерова. Сегодня информация появилась в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, тело погибшего было в воде. На берегу была женщина. Именно она сообщила о происшествии, и на реке они с погибшим находились вместе. Как рассказывает женщина, она не поняла, что произошло – пострадавший утонул или ему у него возникли проблемы с сердцем.

Официальной информации о происшествии пока нет. Точная причина смерти кемеровчанина будет установлена по результатам экспертизы. 

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content 15
В Кемерове утром обнаружили труп мужчины
Content 17
В Кемерове ученики губернаторский учреждений образования отпраздновали выпускной
Content 18
В Новокузнецке пьяный водитель ВАЗа стал виновником ДТП, в котором пострадал человек
Content 20
В Кузбассе на трассе произошло серьезное ДТП

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?