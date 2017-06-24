На Томи в областной столице найден труп

Происшествие случилось вчера вечером в Кировском районе Кемерова. Сегодня информация появилась в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, тело погибшего было в воде. На берегу была женщина. Именно она сообщила о происшествии, и на реке они с погибшим находились вместе. Как рассказывает женщина, она не поняла, что произошло – пострадавший утонул или ему у него возникли проблемы с сердцем.

Официальной информации о происшествии пока нет. Точная причина смерти кемеровчанина будет установлена по результатам экспертизы.

Фото: Вконтакте