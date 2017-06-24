Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кузбассе на трассе произошло серьезное ДТП

В Кузбассе на трассе произошло серьезное ДТП

24 июня 2017 в 18:46

Сегодня на автодороге Верх-Чебула – Мариинск случилось серьезное столикновение грузового авто с легковушкой Ford Focus. Фотографиями с места происшествия подеились очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что грузовик – транспорт компании «Деловые линии». Как видно на фото, легковушка серьезно повреждена. Однако о том, есть ли в аварии пострадавшие или погибшие, не сообщается.

Официальной информации об аварии пока нет. Все обстоятельства выясняются.

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content 15
В Кемерове утром обнаружили труп мужчины
Content 17
В Кемерове ученики губернаторский учреждений образования отпраздновали выпускной
Content 18
В Новокузнецке пьяный водитель ВАЗа стал виновником ДТП, в котором пострадал человек
Content 19
На Томи в областной столице найден труп

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?