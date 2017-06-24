В Кузбассе на трассе произошло серьезное ДТП

Сегодня на автодороге Верх-Чебула – Мариинск случилось серьезное столикновение грузового авто с легковушкой Ford Focus. Фотографиями с места происшествия подеились очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что грузовик – транспорт компании «Деловые линии». Как видно на фото, легковушка серьезно повреждена. Однако о том, есть ли в аварии пострадавшие или погибшие, не сообщается.

Официальной информации об аварии пока нет. Все обстоятельства выясняются.

Фото: Вконтакте