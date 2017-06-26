В день города новокузнечане установят рекорд по массовому поцелую

Необычное мероприятие состоится в южной столице Кузбасса в 15:00 1 июля.

В честь Дня города и в рамках программы «Люби! Целуй! Пей MacCoffee!» местные жители установят рекорд по массовому одномоментному поцелую. В этот день в сквере имени Ермакова участников и посетителей ждут различные тематические фотозоны, конкурсы и розыгрыши, дегустации напитков и многое другое.

Принять участие в установлении рекорда может любой желающий достигший 16 лет. Предварительная регистрация открыта в официальной группе мероприятия «Вконтакте». Также можно будет зарегистрироваться непосредственно на самой площади с 13:00 до 15:00.