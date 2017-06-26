В Кузбассе из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Житель деревни Суслово сгорел в собственном жилище в минувшее воскресенье, 25 июня.

Сигнал о возгорании частного дома на улице Советской поступил в дежурную часть МЧС в 14:30. В ликвидации пожара были задействованы шесть пожарных и 2 единицы техники. В результате потушить пламя удалось только спустя полчаса.

Уже после тушения пожара среди обломков дома спасатели обнаружили тело 38-летнего хозяина дома. Предварительно известно, что пожар, в результате которого погиб мужчина, произошел из-за непотушенной сигареты.