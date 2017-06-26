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В Новокузнецке выпала из окна и погибла 2-летняя девочка

26 июня 2017 в 11:39

Трагедия произошла 23 июня.

Предварительно известно, что в этот день за ребенком присматривала мать. В какой-то момент женщина отлучилась в туалетную комнату, а ребенок пошел на кухню. Услышав хлопок, женщина кинулась к ребенку, однако девочки в комнате не было. Выглянув из окна, мать обнаружила ее лежащей на земле. Известно, что на окне была установлена москитная сетка. Скорее всего, конструкция не выдержала вес девочки, и в результате та выпала из окна 5-го этажа.

Пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии срочно госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось её спасти. В настоящее время по факту гибели ребенка ведется проверка, процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств.


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