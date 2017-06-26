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В Кузбассе произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей

26 июня 2017 в 13:00

Отмечается, что в обоих случаях, несмотря на явные признаки опьянения, водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Первая авария произошла на трассе Барановка - Новая Балахонка. Водитель Mazda Demio не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. В итоге оказался травмирован пассажир легковушки.

Еще одно ДТП произошло на переулке Согровый, в Новокузнецке. Водитель Mazda Premacy ехал с небезопасной скоростью и налетел на бордюрный камень. В результате травмирован сам водитель и его пассажир.


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