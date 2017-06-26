Подростка из Новокузнецка осудили за подделку больничного

Суд приговорил 19-летнего кузбассовца к обязательным работам.

Ранее молодой человек был осужден за кражу, однако при отбывании условного наказания неоднократно допускал нарушения. В феврале этого года он без уважительной причины не прибыл в установленный срок для регистрации, и чтобы оправдать неявку, предоставил листок нетрудоспособности. В ходе проверки было установлено, что в действительности осужденный не проходил лечения в указанном медучреждении. Он пояснил, что купил документ, но отказался предоставить информацию о «продавце».

В итоге за использование фальсифицированного документа мировой судья Центрального района назначил молодому человеку наказание в виде 180 часов обязательных работ.