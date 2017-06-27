Кемеровская область стала лидером по уровню заражения ВИЧ

Список регионов с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции опубликовало Министерство здравоохранения РФ.

Помимо Кузбасса, занявшего одну из верхних строчек, в антирейтинг вошли Иркутская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

В рамках борьбы с быстрым распространением ВИЧ в регионах-лидерах Минздрав совместно с РЖД проведет акцию. Так, с целью максимального выявления опасной инфекции по проблемным регионам пройдет специальный поезд. Он будет содержать с своем составе вагон с медицинскими работниками и оборудованием, где каждый желающий сможет анонимно пройти экспресс-тестирование.

Акция продлится с 8 июля до 20 октября 2017 года. В Кемерове поезд пробудет с 10 по 12 августа.