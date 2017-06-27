Пожилые жители Таштагола стали жертвами псевдосантехника

Серийный мошенник-гастролер притворялся сотрудником коммунальной службы, входил в доверие, а после этого совершал кражу денежных средств.

Преступник приходил к потерпевшим и сообщал о необходимости проверить, а затем и заменить водосчетчики. Установку новых приборов он просил оплатить заранее, и пока пожилые люд искали деньги, злоумышленник обыскивал жилище и похищал денежные накопления. Таким образом жертвами злоумышленника стали четыре пенсионера. У них он похитил более 30 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступника удалось задержать. Им оказался 35-летний житель города Калтана, временно проживающий в Новокузнецке. В настоящее время в отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело статьям «Мошенничество» и «Кража».