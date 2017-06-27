Житель Кузбасса убил квартиранта за беспорядок

Причиной послужила рассыпанная возле печи зола.

Этой зимой 38-летний житель Кемеровского района вместе с женой пришел проверить квартиру, которую они сдавали внаем. Обвиняемый заметил возле печи рассыпанную золу, которую квартирант не спешил убирать. Разозлившись, он избил мужчину, а затем потребовал убрать за собой кровь и мусор и покинуть жилище. Через несколько дней пара вновь пришла в квартиру и увидела, что мужчина лежит на кровати без признаков жизни.

В ближайшее время хозяин квартиры предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.