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Перевозчики Новокузнецка хотят повысить стоимость проезда до 25 рублей

27 июня 2017 в 14:50

В связи с этим глава города Сергей Кузнецов предложил предпринимателям представить в мэрию экономическое обоснование столь существенного увеличения цен.

Мэр отметил, что частные перевозчики вносят существенный вклад в сферу оказания городских услуг по перевозке горожан. За несколько лет был обновлен подвижной состав, приведена в порядок материально-техническая база, повысилась культура вождения и обслуживания пассажиров. Однако до сих пор причины такого резкого повышения остаются необоснованными.

Совещание по данному вопросу состоится уже завтра, 28 июня. Напомним, что частные перевозчики планируют повысить стоимость проезда на 7 рублей уже с 10 июля.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», на повышении стоимости проезда настаивает большинство автотранспортных предприятий Кузбасса.


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