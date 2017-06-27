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В Белове сотрудница скорой помощи обокрала пациентку

27 июня 2017 в 16:01

Скорая помощь приезжала на вызов для больного ребенка, а после того, как медики уехали, семья недосчиталась золотых украшений.

В связи с тем, что кроме метери и врачей в квартире никого не было, подозрение сразу пало на сотрудников неотложки. Выяснилось, что к краже причастна 24-летняя фельдшер приезжавшей бригады. Девушка решила, что владелица украшений не заметит их пропажу, и забрала золотые серьги стоимостью 10 тыс. руб.

В настоящее время ювелирные изделия вернули хозяйке, а похитительнице грозит до 5 лет лишения свободы.


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