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В Кузбассе начальник одного из департаментов обладминистрации подрался с соседями по даче

28 июня 2017 в 12:19

Словесная перепалка, переросшая в драку, произошла между семьей Сергея Карпунькина, возглавлявшим департамент промышленности, и его соседями в садовом товариществе «Рябинка».

Супруги, соседи Карпунькина, уже обратились в правоохранительные органы. Кроме того, видеозапись, где пострадавшие рассказывают об инциденте, появилась в сети.

По словам супругов, конфликт начался из-за шума на даче Карпунькина. В тот день у него были гости, и компания шумела. Когда же соседи попросили хозяев вечеринки быть потише, началась перепалка.

Правоохранители уже начали проверку по данному факту. В администрации области также создана комиссия по расследованию инцидента. До выяснения всех обстоятельств чиновник отстранен от должности главы департамента.


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