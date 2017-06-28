Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Пенсионер из Белова перерезал вены из-за несчас...

Пенсионер из Белова перерезал вены из-за несчастной любви

28 июня 2017 в 12:47

Мужчина не смог пережить расставание с любимой и попытался покончить с собой прямо на улице.

60-летнего истекающего кровью кузбассовца нашли прохожие. Прибывшие на место медики перевязали ему вены, однако от госпитализации пострадавший отказался. Сразу после отъезда скорой, он сорвал повязки. Пенсионер повторял, что не хочет жить без возлюбленной.

К слову, виновница драмы в этот момент находилась неподалеку, однако беспокойства по поводу происходящего не проявляла. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. После того, как беловчанина все же увезли в больницу, ее доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время жизни и здоровью влюбленного ничего не угрожает.

 


Читайте также

Content
В Кемерове 19-летний сторож СТО угнал автомобиль
Content pojar8
В Киселевске из горящего дома спасли маму с ребенком
Content
Кузбассовец убил поленом подростка, пытаясь остановить драку
Content thumb 20140620022527192
В областной столице утонул молодой мужчина

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?