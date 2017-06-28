Пенсионер из Белова перерезал вены из-за несчастной любви

Мужчина не смог пережить расставание с любимой и попытался покончить с собой прямо на улице.

60-летнего истекающего кровью кузбассовца нашли прохожие. Прибывшие на место медики перевязали ему вены, однако от госпитализации пострадавший отказался. Сразу после отъезда скорой, он сорвал повязки. Пенсионер повторял, что не хочет жить без возлюбленной.

К слову, виновница драмы в этот момент находилась неподалеку, однако беспокойства по поводу происходящего не проявляла. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. После того, как беловчанина все же увезли в больницу, ее доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время жизни и здоровью влюбленного ничего не угрожает.