Браконьер из Ленинска-Кузнецкого заплатит 200 тысяч за убитого лося

Штраф за моральный ущерб, причиненный объекту животного мира, ему назначен по иску областного департамента охраны объектов животного мира.

Установлено, что в 2014 году, не имея разрешения на охоту, мужчина застрелил из карабина «Сайга» самку лося. Животное пыталось убежать, однако убийца догнал его на автомобиле. В феврале 2017 года постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении браконьера было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, но прокурор решил добиться от ответчика материальной компенсации.

В итоге суд взыскал с кузбассовца 200 тысяч рублей.

Фото: Вслух.ру