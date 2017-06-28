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Стало известно, на сколько увеличатся тарифы ЖКХ

28 июня 2017 в 13:58

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», с 1 июля в России поднимется плата за коммунальные услуги. При этом в Кузбассе повышение составит 5,9% от текущего тарифа.

Как рассказала начальник Госжилинспекции Ирина Гайденко, в Кемерове планируется повысить плату за холодную воду на 7,3%, горячую воду и отопление — на 5,9%, а за электроэнергию — на 3,8%. Таким образом, в совокупности платёж граждан составит не больше заявленных 5,9%.

Сейчас в городах и районах Кемеровской области принимают постановления, чтобы соблюсти заявленные индексы и утвердить новые повышенные тарифы. Окончательное решение будет принято уже на этой неделе.

Кроме того, начальник ГЖИ отметила, что в Кузбассе самые минимальные увеличения тарифов.


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