Стало известно, на сколько увеличатся тарифы ЖКХ

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», с 1 июля в России поднимется плата за коммунальные услуги. При этом в Кузбассе повышение составит 5,9% от текущего тарифа.

Как рассказала начальник Госжилинспекции Ирина Гайденко, в Кемерове планируется повысить плату за холодную воду на 7,3%, горячую воду и отопление — на 5,9%, а за электроэнергию — на 3,8%. Таким образом, в совокупности платёж граждан составит не больше заявленных 5,9%.

Сейчас в городах и районах Кемеровской области принимают постановления, чтобы соблюсти заявленные индексы и утвердить новые повышенные тарифы. Окончательное решение будет принято уже на этой неделе.

Кроме того, начальник ГЖИ отметила, что в Кузбассе самые минимальные увеличения тарифов.