В Березовском работник разреза погиб под бульдозером

Несчастный случай произошел около 22:00 23 июня на «Разрезе «Березовский». Мужчину придавило транспортной техникой при попытке спастись от погребения под землей.

Предварительно известно, что 39-летний мужчина на бульдозере рекультивировал землю на отвале. В какой-то момент почва стала проседать, и машина начала уходить под землю. Водитель попытался спастись и выпрыгнул из кабины, но упал в образовавшуюся яму. Сверху на него упало транспортное средство.

В настоящее время тело кузбассовца извлечено из-под завала. По факту гибели рабочего проводится проверка.