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В Березовском работник разреза погиб под бульдозером

28 июня 2017 в 15:14

Несчастный случай произошел около 22:00 23 июня на «Разрезе «Березовский». Мужчину придавило транспортной техникой при попытке спастись от погребения под землей.

Предварительно известно, что 39-летний мужчина на бульдозере рекультивировал землю на отвале. В какой-то момент почва стала проседать, и машина начала уходить под землю. Водитель попытался спастись и выпрыгнул из кабины, но упал в образовавшуюся яму. Сверху на него упало транспортное средство.

В настоящее время тело кузбассовца извлечено из-под завала. По факту гибели рабочего проводится проверка.


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