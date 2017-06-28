В Кемерове 19-летний сторож СТО угнал автомобиль

Инцидент произошёл ночью, 28 июня. Находясь на смене, юный работник автостанции воспользовался оставленными в чужой машине ключами. Он погрузил в салон иномарки похищенные из офиса вещи и уехал.

По дороге его заметили сотрудники ДПС. Молодой человек ехал по пустынной улице на высокой скорости во встречном направлении. На требование остановиться он не отреагировал, а потому инспекторы начали преследование и в итоге заблокировали автомобиль.

Ранее судимый кемеровчанин находился за рулем угнанного транспортного средства в нетрезвом состоянии. В салоне также были два компьютера, система видеонаблюдения, телевизор, акустические колонки, электроинструменты, навесной замок с ключом, шашлык и пиво.

Похищенные вещи злоумышленник намеревался продать, а вырученные средства потратить на алкоголь. В настоящее время в отношении кемеровчанина заведено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем». Задержанный уже дал признательные показания. По его словам, после продажи материальных ценностей машину он намеревался вернуть на СТО.